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Размер ежемесячной президентской пенсии для семей шехидов увеличился в 2,5 раза за пять лет

Размер ежемесячной президентской пенсии для семей шехидов увеличился в 2,5 раза за пять лет В результате четырех пакетов социальных реформ, реализованных за последние 5 лет, размер выплачиваемой семьям шехидов ежемесячной президентской пенсии увеличился в 2,5 раза.
Социальная защита
13 января 2023 г. 12:27
Размер ежемесячной президентской пенсии для семей шехидов увеличился в 2,5 раза за пять лет

В результате четырех пакетов социальных реформ, реализованных за последние 5 лет, размер выплачиваемой семьям шехидов ежемесячной президентской пенсии увеличился в 2,5 раза.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов.

По словам замминистра, пособия и стипендии лицам с инвалидностью выросли в среднем в 3 раза, пособие на ребенка до одного года в малообеспеченных семьях - в 2,1 раза, единовременное пособие по случаю рождения ребенка - в 4,6 раза, единовременное пособие по случаю похорон - в 3,4 раза.

Пособие по инвалидности по общим причинам при 81-100-процентном нарушении функций организма (в том числе инвалидам по зрению) выросло в 2 раза, пособие по возрасту - в 3 раза, пособие на каждого ребенка женщинам, имеющим более пяти детей, - в 3,2 раза, ежемесячная президентская пенсия лицам, имеющим нарушение функций организма на 81-100 процентов, или лицам, ухаживающим за инвалидами в возрасте до 18 лет - в 2 раза, пособие по утере главы семьи - на 76,5 процента.

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Версия на азербайджанском языке Son 5 ildə şəhid ailəsi üçün Prezidentin aylıq təqaüdü 2,5 dəfə artırılıb

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