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Размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырастет на 36 процентов

Размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырастет на 36 процентов Размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырастет на 36 процентов.
Социальная защита
7 января 2023 г. 11:47
Размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырастет на 36 процентов

Размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырастет на 36 процентов.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что порог критерия нуждаемости на 2023 год увеличен на 23 процента по сравнению с прошлым годом и установлен в размере 246 манатов, что таким образом предполагает увеличение и размера адресной соцпомощи. Если среднемесячный доход семьи ниже суммы критерия нуждаемости для всех из членов семьи, то семье назначается помощь, равная этой разнице. Таким образом, увеличение критерия нуждаемости приводит к увеличению адресной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Ожидается, что среднемесячный размер адресной социальной помощи на семью в этом году увеличится на 36 процентов по сравнению с соответствующим показателем 2022 года и составит примерно 535 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımın məbləği 36 faiz artır

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