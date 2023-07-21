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Расширен перечень услуг Центров DOST

Расширен перечень услуг Центров DOST Указом президента Азербайджанской Республики от 12 июля 2023 года к перечню услуг, предоставляемых в Центрах DOST, добавлены еще 5 услуг. Таким образом, количество услуг доведено до 159.
Социальная защита
21 июля 2023 г. 20:41
Расширен перечень услуг Центров DOST

Указом президента Азербайджанской Республики от 12 июля 2023 года к перечню услуг, предоставляемых в Центрах DOST, добавлены еще 5 услуг. Таким образом, количество услуг доведено до 159.

Как сообщает Report, об этом заявили в ходе очередного заседания Наблюдательного совета Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что с мая 2019 года были открыты 6 центров DOST, которые за минувший период обслужили более 1 млн 616 тыс. граждан. По его словам, уровень гражданской удовлетворенности составляет 98,2%.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Агентства DOST, стратегические цели и приоритеты.

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Версия на азербайджанском языке Фото“DOST” mərkəzlərindəki xidmətlərin siyahısına daha 5 xidmət əlavə edilib

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