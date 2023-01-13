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Распоряжением президента увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов

Распоряжением президента увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов
Социальная защита
13 января 2023 г. 12:04
Распоряжением президента увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов.

Он отметил, что согласно недавним указам и распоряжениям президента, повышения социальных пособий и пенсий коснулись в общей сложности 660 тыс. человек.

В целом, в 2023 году, согласно новому пакету социальных реформ, производится дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 млн граждан, на эти цели планируется выделить дополнительно 750 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin sərəncamı ilə 150 min tələbə və doktorantların təqaüdləri artırılıb

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