Распоряжением президента увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, увеличены стипендии 150 тыс. студентов и докторантов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов.

Он отметил, что согласно недавним указам и распоряжениям президента, повышения социальных пособий и пенсий коснулись в общей сложности 660 тыс. человек.

В целом, в 2023 году, согласно новому пакету социальных реформ, производится дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 млн граждан, на эти цели планируется выделить дополнительно 750 млн манатов.