Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров

Распоряжением президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в сфере социальной защиты трудовых пенсионеров" от 8 февраля 2022 года страховая часть трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2021 года, будет проиндексирована в соответствии с темпом роста

Распоряжением президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в сфере социальной защиты трудовых пенсионеров" от 8 февраля 2022 года страховая часть трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2021 года, будет проиндексирована в соответствии с темпом роста среднемесячной номинальной зарплаты в 2021 году и с 1 января 2022 года будет повышена, надбавка за январь будет начислена и выплачена вместе с пенсиями за февраль.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, лицам, получающим пенсию по принципу страховки также ожидается выплата 200 манатов материальной помощи на 2022 год. Сумма будет разделена по кварталам и выплачена пенсионерам. Первая выплата будет начислена на пенсии за февраль. На этой неделе начнется выплата пенсий с надбавками.

Индексация и повышение пенсий в 2022 году, а также выплата материальной помощи охватит 92% пенсионеров или 1,1 млн человек. На эти цели в течение года будет дополнительно потрачено 352 млн манатов.

Указанную помощь с начала 2023 года планируется ввести в годовой состав пенсии пенсионеров. Соответствующие законодательные акты будут представлены президенту в ближайшее время.