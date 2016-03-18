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    Распоряжение о помиловании было исполнено в женской колонии № 4

    Были освобождены две женщины

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, было исполнено в женской колонии № 4 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

    Как сообщает Report, из данного учреждения были освобождены 2 женщины, одна из которых гражданка Азербайджана - Байрамова Шабнам Сафар гызы (1986 года рождения), другая - гражданка Узбекистана Кходжаева Мастура Ураковна (1968 года рождения).

    Отметим, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", коснулось 148 человек.

    В список помилованных вошли также 13 иностранцев. 

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