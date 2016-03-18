Распоряжение о помиловании было исполнено в женской колонии № 4

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, было исполнено в женской колонии № 4 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, из данного учреждения были освобождены 2 женщины, одна из которых гражданка Азербайджана - Байрамова Шабнам Сафар гызы (1986 года рождения), другая - гражданка Узбекистана Кходжаева Мастура Ураковна (1968 года рождения).

Отметим, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", коснулось 148 человек.

В список помилованных вошли также 13 иностранцев.