Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым назначена инвалидность

Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым была присвоена инвалидность.

Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым была присвоена инвалидность.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника департамента организации службы медико-социальной экспертизы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.

По его словам, было проведено оценивание 3 805 ветеранов, получивших ранения в ходе Отечественной войны и состояние которых на первоначальном этапе было определено как тяжелое: "Состояние 3 729 человек были оценены после выдачи справок Министерством обороны и другими силовыми структурами. В прошлом году более 2 500 ветеранов Отечественной войны получили инвалидность. Сотрудники медико-социальных экспертных комиссий обследовали и протоколировали на дому всех ветеранов, случаи которых были признаны тяжелыми”.