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Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым назначена инвалидность

Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым назначена инвалидность Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым была присвоена инвалидность.
Социальная защита
7 января 2022 г. 12:38
Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым назначена инвалидность
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Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым была присвоена инвалидность.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника департамента организации службы медико-социальной экспертизы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.

По его словам, было проведено оценивание 3 805 ветеранов, получивших ранения в ходе Отечественной войны и состояние которых на первоначальном этапе было определено как тяжелое: "Состояние 3 729 человек были оценены после выдачи справок Министерством обороны и другими силовыми структурами. В прошлом году более 2 500 ветеранов Отечественной войны получили инвалидность. Сотрудники медико-социальных экспертных комиссий обследовали и протоколировали на дому всех ветеранов, случаи которых были признаны тяжелыми”.

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