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Рашад Мустафаев: Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны

Рашад Мустафаев: Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны.
Социальная защита
13 июня 2025 г. 11:47
Рашад Мустафаев: Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны

Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге для журналистов заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев.

По его словам, ежемесячные пособия предназначены для покрытия ежедневных коммунальных, транспортных и других расходов.

Он отметил, что социальные меры государства в основном распространяются на лиц с ограниченными возможностями: "Это люди с инвалидностью, лица пенсионного возраста, многодетные матери и другие".

Мустафаев подчеркнул, что общий подход основан на принципе социальной справедливости: "Наши ветераны - трудоспособные люди. Мы стремимся к долгосрочному улучшению благосостояния ветеранов и созданию для них возможностей трудоустройства, а также доступа к малому бизнесу".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Mustafayev: Müharibə veteranlarına sosial dəstək tədbirləri davam etdirilir

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