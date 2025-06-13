Рашад Мустафаев: Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны

Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны.

Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге для журналистов заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев.

По его словам, ежемесячные пособия предназначены для покрытия ежедневных коммунальных, транспортных и других расходов.

Он отметил, что социальные меры государства в основном распространяются на лиц с ограниченными возможностями: "Это люди с инвалидностью, лица пенсионного возраста, многодетные матери и другие".

Мустафаев подчеркнул, что общий подход основан на принципе социальной справедливости: "Наши ветераны - трудоспособные люди. Мы стремимся к долгосрочному улучшению благосостояния ветеранов и созданию для них возможностей трудоустройства, а также доступа к малому бизнесу".