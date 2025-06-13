Рашад Мустафаев: Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны

Продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны.
Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге для журналистов заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев.
По его словам, ежемесячные пособия предназначены для покрытия ежедневных коммунальных, транспортных и других расходов.
Он отметил, что социальные меры государства в основном распространяются на лиц с ограниченными возможностями: "Это люди с инвалидностью, лица пенсионного возраста, многодетные матери и другие".
Мустафаев подчеркнул, что общий подход основан на принципе социальной справедливости: "Наши ветераны - трудоспособные люди. Мы стремимся к долгосрочному улучшению благосостояния ветеранов и созданию для них возможностей трудоустройства, а также доступа к малому бизнесу".