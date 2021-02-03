Раненные в Отечественной войне получили высокотехнологичные протезы

Были продемонстрированы преимущества современных протезов

Еще трое азербайджанских военнослужащих, раненных в ходе Отечественной войны, получили высокотехнологичные протезы.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в Центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В ходе мероприятия еще трое раненных во время войны (гази) - Зия Агами оглы Кязимов, Рашад Амин оглы Алиев и Кянан Надир оглы Мусаев были обеспечены высокотехнологичными протезами. Были продемонстрированы преимущества современных протезов, предоставлена информация о работах и целях в области медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Гази выразили благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за поддержку и помощь, в том числе в обеспечении высокотехнологичными протезами.