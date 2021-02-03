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Раненные в Отечественной войне получили высокотехнологичные протезы

Раненные в Отечественной войне получили высокотехнологичные протезы Были продемонстрированы преимущества современных протезов
Социальная защита
3 февраля 2021 г. 11:42
Раненные в Отечественной войне получили высокотехнологичные протезы
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Еще трое азербайджанских военнослужащих, раненных в ходе Отечественной войны, получили высокотехнологичные протезы.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в Центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В ходе мероприятия еще трое раненных во время войны (гази) - Зия Агами оглы Кязимов, Рашад Амин оглы Алиев и Кянан Надир оглы Мусаев были обеспечены высокотехнологичными протезами. Были продемонстрированы преимущества современных протезов, предоставлена информация о работах и целях в области медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Гази выразили благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за поддержку и помощь, в том числе в обеспечении высокотехнологичными протезами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha üç qazimiz yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edildi

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