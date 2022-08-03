Радость инвалида Первой карабахской войны, получившего единовременную выплату

"Мне, как инвалиду Первой карабахской войны, государство в разное время предоставило квартиру и машину. А недавно единовременная выплата в размере 6 600 манатов была переведена на мой банковский счет".

"Мне, как инвалиду Первой карабахской войны, государство в разное время предоставило квартиру и машину. А недавно единовременная выплата в размере 6 600 манатов была переведена на мой банковский счет".

Об этом Report заявил ветеран Первой карабахской войны, инвалид II группы Салахеддин Аллахвердиев.

По его словам, он добровольно участвовал в войне в 1993-1994 годах.

"Я воевал в составе воинской части в Кяльбаджаре. После получения ранения мне ампутировали пальцы ног", - подчеркнул С.Аллахвердиев.

Инвалид войны сказал, что вместе со своей семьей решит куда потратить полученные деньги: "В семье 7 человек. Я еще не знаю точно, куда потрачу деньги, будем решать вместе".

Ветеран первой карабахской войны выразил благодарность Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проявленные к ветеранам внимание и заботу.

Отметим, что единовременные выплаты распространяются на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами в результате ранений, полученных на службе до 2 августа 1997 года.

11 000 инвалидам назначены выплаты посредством электронной системы, средства перечислены на их банковские счета. Они получили SMS-уведомление с указанием банка, где могут забрать свои средства.