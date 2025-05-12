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Работникам в Азербайджане выплачено около 110 тыс. манатов задержанных выплат

Работникам в Азербайджане выплачено около 110 тыс. манатов задержанных выплат Работникам в Азербайджане выплачено около 110 тыс. манатов задержанных выплат
Социальная защита
12 мая 2025 г. 11:12
Работникам в Азербайджане выплачено около 110 тыс. манатов задержанных выплат

В Азербайджане в течение первых четырех месяцев 2025 года работодатели задержали выплаты социального характера на сумму около 110 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство труда и социальной защиты населения.

"В результате принятых мер вся сумма была выплачена сотрудникам. Из этой суммы 88,9% составили задержанные зарплаты, остальное — компенсации, пособия и выплаты за причиненный ущерб", - добавили в ведомстве.

Согласно информации, также выявлено, что трудовые договоры 30 сотрудников были расторгнуты с нарушением законодательства. После вмешательства Госслужбы инспекции труда эти работники были восстановлены на прежние должности.

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Версия на азербайджанском языке Son dörd ayda gecikdirilmiş 110 min manata yaxın vəsait işçilərə ödənilib

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