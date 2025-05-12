Работникам в Азербайджане выплачено около 110 тыс. манатов задержанных выплат

Работникам в Азербайджане выплачено около 110 тыс. манатов задержанных выплат

В Азербайджане в течение первых четырех месяцев 2025 года работодатели задержали выплаты социального характера на сумму около 110 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство труда и социальной защиты населения.

"В результате принятых мер вся сумма была выплачена сотрудникам. Из этой суммы 88,9% составили задержанные зарплаты, остальное — компенсации, пособия и выплаты за причиненный ущерб", - добавили в ведомстве.

Согласно информации, также выявлено, что трудовые договоры 30 сотрудников были расторгнуты с нарушением законодательства. После вмешательства Госслужбы инспекции труда эти работники были восстановлены на прежние должности.