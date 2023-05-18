Работникам в случае индивидуального трудового спора будут выплачивать компенсации за задержку зарплаты

Конституционный суд принял решение о выплате работнику заработной платы за просрочку.

Конституционный суд принял решение о предоставлении работнику денежной компенсации за просрочку выплаты заработной платы.

Как сообщает Report, Бакинский апелляционный суд обратился в связи с этим в Конституционный суд и потребовал толкования части 5 статьи 172 Трудового кодекса.

В принятом решении говорится, что с учетом регулирования трудовых отношений на основе принципа равенства прав и интересов субъектов, предусмотренное частью 5 статьи 172 Трудового кодекса положение “за каждый день просрочки работнику должна быть выплачена компенсация в размере не менее одного процента от заработной платы” распространяется и на случай возникновения индивидуального трудового спора.

В соответствии с частью 4 статьи 296 Трудового кодекса работник может обратиться в суд о предоставлении выплаты в течение одного года со дня обнаружения нарушения его прав.