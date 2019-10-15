Работают ли детские пособия? - АНАЛИТИКА

В последние месяцы одной из обсуждаемых тем в Азербайджане является вопрос восстановления выплат ежемесячных детских пособий. Некоторые эксперты выступают за выплату ежемесячных пособий детям до 18 лет. Однако, комментируя данное предложение, в Милли Меджлисе заявили, что данный вопрос не стоит на повестке обсуждений и является не актуальным на сегодняшний день.

Некоторые эксперты, поддерживающие данную инициативу, ставят в пример развитые зарубежные страны, ту же самую Европу, где детские пособия выдаются до совершеннолетия. Для того чтобы разобраться в ситуации мы решили обратиться к опыту зарубежных стран.

Каким странам нужны детские пособия?

Изучив социальную политику зарубежных стран, можно сделать выводы, что детские пособия чаще всего выдаются в странах, которые сталкиваются с демографическими проблемами, другими словами - для увеличения роста рождаемости. Однако демографические исследования показывают, что затея влиять на рождаемость таким способом себя не оправдывает, вне зависимости от причин возникновения демографических проблем: будь то экономическое положение в стране, деградация института семьи и нежелание рожать детей, высокий уровень смертности, низкая продолжительность жизни и т.д. К примеру, в таких странах как Россия, Украина, Финляндия, Испания, Япония и т.д., чем больше в семье рождается детей, тем больше сумма пособий, однако ситуация с рождаемостью от этого не меняется.

К примеру, в Европе, которую многие привыкли считать эталоном для подражания и стремиться применить на себе ее ценности и уклад жизни, год из года уменьшается число потенциальных родителей. С каждым годом женщины рожают всё позже и все реже. Согласно данным Статистической службы Европейского союза за 2017 год, женщины в Швейцарии рожают своего первого ребенка в среднем в 30,7 лет. В более старшем возрасте мамами первенцев становятся женщины Италии и Испании. В большинстве случаев желание родить еще одного ребенка на этом заканчивается.

Материнство же в Испании — удовольствие не из дешевых. По этой причине отмечается и демографический спад, темпы которого сдерживаются в основном за счет иммигрантов. Родить и вырастить ребенка, не подвергая себя финансовым проблемам, можно только, если оба родителя — высокооплачиваемые специалисты. Поэтому чаще всего семьи не торопятся заводить детей. Пособие по рождению ребенка составляет около 1650 долларов. При этом выплаты полагаются только работавшим до декрета матерям. Та же история и с пособием по уходу за ребенком: если мать не работала или же ее доход в предыдущие 2 года не превышал 200 евро в месяц, денег ей не дадут.

Так что, все эти европейские высокие пособия, соцпакеты и т.д. только со стороны выглядят заманчиво и привлекательно.

В Украине же другая проблема. В 2018 году – страна попала в перечень стран с самым большим сокращением населения. Смертность на Украине в период с января по апрель 2018 года вдвое превысила уровень рождаемости и это связывают не только с политической обстановкой, но и во многом с экономическими факторами. При рождении ребенка в Украине, родители имеют право на пособие в размере около 1 500 долларов, однако получают они его не сразу – данная сумма разделена и выдается каждый месяц по достижении малышом 3 лет.

В качестве еще одного примера хотелось бы привести Японию. В Стране восходящего солнца демографическая ситуация является настолько критической, что основной государственной целью на сегодняшний день является поддержание численности населения на уровне 100 млн человек через 50 лет (к 2060 г.). Причем в случае сохранения текущего уровня рождаемости (1,7) через 50 лет население Японии сократится до 87 млн человек. Поэтому в стране также за счет детских пособий пытаются мотивировать многодетность – при рождении первого и второго ребенка полагается единовременное пособие в 400 долларов, за каждого последующего — 700 долларов, однако и тут ситуация пока не меняется.

Детские пособия не исправят демографическую ситуацию

Поэтому, если тщательно исследовать эффективность данного механизма, то на опыте многих стран мы убедимся, что он не работает.

Пожалуй, одним из наиболее ярких примером неэффективности данного метода является Финляндия. Уровень затрат Финляндии на каждого новорожденного младенца остается одним из самых высоких в мире, но несмотря на это уровень рождаемости в стране упал до исторического минимума.

Как отмечает лауреат журналистских премий ЕС Райне Тиессало в издании Bloomberg, нет никаких оснований предполагать, что демографическая ситуация в Финляндии может измениться по каким-либо причинам к лучшему. Финляндия входит в десятку государств мира, проявляющих максимальную заботу о матерях и детях. Медицинское обслуживание, материальная помощь и социальное обеспечение матерей и детей в этой стране обходится госбюджету в неподъемные для многих других стран Европы суммы, но несмотря на это финские женщины все равно не хотят рожать, предпочитая свободу семейным хлопотам.

Не секрет также и то, что сколько бы не боролись с демографическим кризисом в России, какие бы пособия не выделялись, ситуация с рождаемостью не улучшается и в этой стране. В этом году, в России вновь повысились выплаты за рождения детей. Таким образом, в общей сложности новорожденный может принести в семью до миллиона рублей (около 15 000 долларов). Однако и в случае с Россией, детские деньги ситуацию с рождаемостью не меняют. В январе–сентябре 2018 года рождаемость в России снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Проанализировав ситуацию во многих странах мира, можно прийти к выводу, что независимо от суммы детских пособий родители воспринимают их скорее, как подарок, чем как мотивацию. Рождаемость в стране зависит в основном от культуры, уровня жизни и приоритетов. Как заявляют эксперты, система ценностей в развитых странах за последние десятилетия изменилась, женщины стали больше стремиться к карьерному росту, нежели к зачатию и воспитанию детей.

Поэтому в данных странах необходимо сделать акцент на другие формы, нежели увеличивать детский капитал. В данном аспекте, наиболее ярким примером успешной социальной политики, способствующей поддержанию уровня рождаемости, могут служить страны Северной Европы, которые ориентируют свою политику в отношении семьи на поддержку работающих родителей. Для этого имеется широкая сеть детских учреждений, внедрена практика коротких, но щедро оплачиваемых отпусков. В этих странах в том числе предусмотрены пособия для отцов, поощряя их тем самым разделить с матерями обязанности по уходу за детьми. В итоге успешной социальной политики, Франция и Ирландия являются странами с наиболее высоким уровней рождаемости среди европейских стран.