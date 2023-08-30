Работающим ​​​​​​​на освобожденных территориях специалистам предоставляются единовременные пособия

В Азербайджане в целях поддержания первичных материально-бытовых условий специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях, приступили к предоставлению единовременных пособий (600 манатов).

В Азербайджане в целях поддержания первичных материально-бытовых условий специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях, приступили к предоставлению единовременных пособий (600 манатов).

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Назначение единовременного пособия осуществляется в проактивном порядке через электронную систему, то есть без необходимости обращения и подачи документов. Назначение единовременного пособия является одной из мер социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих на освобожденных территориях, предусмотренных законодательными актами, подписанными президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Трудовому кодексу, специалистами считаются работники, окончившие профессионально-технические училища, средние и высшие учебные заведения, имеющие стаж работы не менее 2 лет за последние 5 лет и работающие на освобожденных территориях по трудовому договору.