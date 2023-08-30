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Работающим ​​​​​​​на освобожденных территориях специалистам предоставляются единовременные пособия

Работающим ​​​​​​​на освобожденных территориях специалистам предоставляются единовременные пособия В Азербайджане в целях поддержания первичных материально-бытовых условий специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях, приступили к предоставлению единовременных пособий (600 манатов).
Социальная защита
30 августа 2023 г. 11:46
Работающим ​​​​​​​на освобожденных территориях специалистам предоставляются единовременные пособия

В Азербайджане в целях поддержания первичных материально-бытовых условий специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях, приступили к предоставлению единовременных пособий (600 манатов).

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Назначение единовременного пособия осуществляется в проактивном порядке через электронную систему, то есть без необходимости обращения и подачи документов. Назначение единовременного пособия является одной из мер социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих на освобожденных территориях, предусмотренных законодательными актами, подписанными президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Трудовому кодексу, специалистами считаются работники, окончившие профессионально-технические училища, средние и высшие учебные заведения, имеющие стаж работы не менее 2 лет за последние 5 лет и работающие на освобожденных территориях по трудовому договору.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə işləyən mütəxəssislərə birdəfəlik müavinətin təyinatına başlanıb

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