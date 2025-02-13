Рабочая группа "Рынок труда" обсудила план действий на 2025 год

18:38

Состоялось очередное заседание рабочей группы "Рынок труда" комиссии по деловой среде и международным рейтингам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В заседании приняли участие руководитель рабочей группы, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором администрации президента Вюсал Шихалиев, представители правительственных и неправительственных организаций, представленных в рабгруппе.

В ходе заседания были обсуждены проекты плана действий рабочей группы "Рынок труда" на 2025 год и дорожной карты по индикатору "Рабочая сила" отчета Business Ready на 2025 год.

В ходе заседания были сделаны презентации о выполнении плана действий рабочей группы на 2024 год, а также о проделанной работе по дорожной карте на 2024 год по индикатору "Рабочая сила" отчета Business Ready группы Всемирного банка.

На встрече также отмечены шаги, предпринятые для развития рынка труда в Азербайджане, совершенствования трудового законодательства, расширения программ активного рынка труда и повышения квалификации рабочей силы, обсуждены предварительные результаты диагностики по соответствующему под-индикатору отчета и приоритеты на 2025 год.