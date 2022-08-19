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Пярвин Рзаев: Я сражался за родную землю и никакое ранение не могло остановить меня

Пярвин Рзаев: Я сражался за родную землю и никакое ранение не могло остановить меня "Все, чему я научился за годы службы в спецназе, пригодилось во время войны".
Социальная защита
19 августа 2022 г. 15:26
Пярвин Рзаев: Я сражался за родную землю и никакое ранение не могло остановить меня

"Все, чему я научился за годы службы в спецназе, пригодилось во время войны".

Как передает Report, об этом сказал ветеран (гази) Отечественной войны, родом из Губадлы Пярвин Рзаев.

Пярвин Рзаев вспоминает: "Когда мы вошли в Губадлы, я позвонил отцу. Отец заплакал от радости. Невозможно передать эти чувства словами. Я счастлив, что тоже внес свой вклад в возвращение земель наших дедов и прадедов".

В боях за Лачын осколки снаряда угодили ему в ногу, он также получил закрытую черепно-мозговую травму.

"Никакое ранение, никакая боль не могут остановить тебя, когда ты знаешь, что сражаешься за родную землю, которая столько лет была оккупирована врагом", - говорит П.Рзаев.

По словам гази, до войны у него не было своего жилья, он жил в доме своего деда:

"Некоторое время назад Министерство труда и социальной защиты населения предоставило нам трехкомнатную, полностью отремонтированную квартиру в новом жилом комплексе в Абшеронском районе. При поддержке министерства меня также включили в программу самозанятости, я открыл собственный небольшой бизнес".

Он также вспомнил боевых товарищей, поблагодарил президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за внимание, уделяемое участникам Отечественной войны.

Пярвин Рзаев окончил среднюю школу №23 города Сумгайыта. Занимался любительским футболом и теннисом, работал в банковской, а затем и в других сферах услуг. Служил в войсках специального назначения. Когда началась Отечественная война, увенчавшаяся через 44 дня победой Азербайджанской армии, записался добровольцем и ушел на фронт. Сражался на Лачынском, Губадлинском и Физулинском направлениях.

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева Рзаев Пярвин Намиг оглу награжден медалями "За освобождение Лачына", "За освобождение Губадлы", "За Родину".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazi: "Yaralanmışdım, amma Vətənin havası ağrılarımı unutdurmuşdu"

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