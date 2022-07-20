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Психолог: Ветеранам и членам их семей должна оказываться психологическая помощь

Психолог: Ветеранам и членам их семей должна оказываться психологическая помощь "Социальная адаптация ветеранов и гази после войны чрезвычайно важна".
Социальная защита
20 июля 2022 г. 15:18
Психолог: Ветеранам и членам их семей должна оказываться психологическая помощь

"Социальная адаптация ветеранов и гази после войны чрезвычайно важна".

Об этом Report сообщил преподаватель Бакинского государственного университета, доктор философии по психологии Мушвиг Мустафаев.

Он отметил, что военные события вызвали у некоторых ветеранов определенные психологические проблемы: "В частности, полученные ими травмы спустя один, шесть месяцев после войны начинают проявляться в форме посттравматического стресса. Поэтому каждый ветеран, участвовавший в войне, должен быть адаптирован в общество. Чтобы предотвратить неприятные ситуации, участникам войны, ветеранам нужно оказывать профессиональную психологическую помощь. Когда этого не происходит, проблемы усугубляются. Поэтому крайне важно, чтобы с ветеранами работала специальная группа психологов, проводились тренинги. Недавние события также продемонстрировали, насколько необходимо предпринять эти шаги”.

По его словам, государство, правительство проводят важную работу в этой сфере: “Наряду с этим неправительственные организации, психологи, социологи должны проводить совместную работу, чтобы разрешить этот вопрос. Психологическая помощь должна оказываться участникам войны и ветеранам, и даже членам их семей. Это поможет избежать неприятных ситуаций".

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Версия на азербайджанском языке Psixoloq: “Qazilərə və onların ailə üzvlərinə psixoloji yardım göstərilməlidir"

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