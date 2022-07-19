Психолог: Основные последствия пережитого во время войны стресса проявляются спустя время

Человек, перенесший войну и страдающий посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), меняется в плане сознания настолько сильно, что нуждается в последующем психофизиологическом сопровождении. Основным методом лечения любого посттравматического расс

Человек, перенесший войну и страдающий посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), меняется в плане сознания настолько сильно, что нуждается в последующем психофизиологическом сопровождении. Основным методом лечения любого посттравматического расстройства является психотерапия. Как правило, на лечение ПТСР уходит от двух до трех лет.

Об этом российскому бюро Report заявил генеральный директор ООО Академия Развития Способностей "Гармония", педагог-психолог Александр Балыкин.

Российский психолог рассказал о причинах, предпосылках и последствиях посттравматического стрессового расстройства, как "афганский" синдром у людей прошедших войну.

"ПТСР — тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате единичной или повторяющейся травмирующей психику ситуации, как, например, участие в боевых действиях, ранение, травмы, страдания, угроза жизни, наблюдение гибели других людей.

Проявляется этот синдром в виде хронической усталости, повышенного уровня тревожности, головных болей, бессонницы, проблемах с дыханием и нарушением памяти.

А поскольку среди членов семьи ветеранов обычно нет, страдающий ПТСР отдаляется от родственников и чувствует себя одиноким. Часто участники боевых действий выбирают работу, на которой они работают в одиночку. Они плохо интегрируются в коллективы.

Если не заниматься людьми, страдающими "афганским" синдромом, они самостоятельно в социальную жизнь очень сложно встраиваются", - заявил А. Балыкин.

По его словам, у синдрома есть еще одно название – отложенный стресс. "Причиной этому является то, что основные последствия пережитого стресса во время боевых действий проявляются не сразу по окончании события, а спустя некоторое время, постепенно усугубляя ситуацию нервными срывами, преследующими воспоминаниями, граничащие с галлюцинациями. Вновь и вновь переживаемые ужасы войны всегда сопровождаются эмоциональными всплесками, повышенным возбуждением, вызывающим впоследствии усталость, упадок сил.

Кошмарные воспоминания и сновидения, не отпускающие даже ночью, приводят к психозу и проблемам с засыпанием.

Ночные пробуждения в холодном поту, усиленное сердцебиение и психическое напряжение не могут не сказаться на качестве жизни страдающего "афганским" синдромом. Усталость со временем накапливается, выливаясь в депрессию, нарушения внимания, и, как следствие, к повышенному травматизму, уходу от реальности посредством наркотиков и алкоголя, склонности к суициду", - заявил психолог.

По его словам, также существует и еще одна проблема, которая постоянно беспокоит страдающего ПТСР, это — чувство вины перед погибшими друзьями: "Такой человек постоянно переживает и думает, что не имеет права жить, если друзей и однополчан нет в живых. Это тяжелое состояние чаще всего заканчивается попыткой самоубийства".

Психолог подчеркнул, что тем, кто прошел боевые действия, не нужно ждать появления симптоматики посттравматического синдрома. Для предотвращения тяжелых последствий есть смысл обратиться за психологической консультацией уже в течение первого месяца после возвращения с войны или хотя бы при появлении первых признаков развития ПТСР.

"Этот синдром унес жизни многих воинов уже в мирное время. Они просто-напросто не смогли принять события на войне, а затем не смогли найти себя в мирной жизни и решили просто уйти из нее, ощущая себя ненужными и одинокими", - добавил Балыкин.

Говоря о методах лечения страдающих ПТСР, психолог отметил, что общей схемы лечения данной патологии не существует, ведь это не болезнь, а нарушение психики, которое у каждого проявляется по-своему.

Основным методом лечения любого посттравматического расстройства является психотерапия. Большая роль отводится здесь когнитивно-поведенческой терапии, основанной на изменении поведения пациента с целью выявления и коррекции тех мыслей, которые приводят к поведенческим нарушениям. Иными словами, проводится изменение направления мышления страдающих "афганским" синдромом, борьба с навязчивыми мыслями и идеями, надуманными страхами. Для этого часто используется оборудование, в частности измеряющее кожно-гальваническую реакцию, по которой можно точно определить уровень стресса, области подавления эмоций, вытеснение переживаний, фиксированности на образах и мыслях, и т.п.

После "нейтрализации" триггеров, запускающих патологический процесс расстройства психики, постепенно человек привыкает к триггерам, и они уже не вызывают у него такой бурной реакции, как раньше.

С целью принятия и переработки драматического опыта проводятся специальные психотерапевтические занятия, на которых пациента заставляют вновь пережить пугающие события, обговорить их в деталях с психологом и оценить по-новому.

Если ПТСР протекает в острой форме и пациент плохо идет на контакт, могут понадобиться часовые сеансы гипноза, которые помогают врачу увидеть истоки развития расстройства, восстановить полную картину трагедии, повлекшей развитие нежелательных симптомов, и подобрать эффективные способы и средства лечения ПТСР.

"Как правило на подобные процедуры уходит от 2х до 3х лет", - резюмировал психолог.