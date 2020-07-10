Безработным жителям подпавших под режим жесткого карантина территорий перечислили по 190 манатов

На эти цели выделены 55 млн манатов

В 16-ти городах и районах Азербайджана, где применен особый карантинный режим, завершен процесс выдачи единовременной выплаты в размере 190 манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Единовременная выплата по 8-ми городам и районам, в которых особый карантинный режим был введен с 21 июня (Баку, Сумгайыт, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Евлах и Абшерон), Министерством труда и социальной защиты населения была осуществлена в первые дни этой недели.

Сегодня министерство осуществило перечисление по остальным 8-ми городам и районам, в которых особый карантинный режим был введен с 5 июля (Горанбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки).

Таким образом, завершено перечисление единовременной выплаты в размере 190 манатов около 290 тыс. жителей 16 городов и районов. На эти цели выделены 55 млн манатов.

Ранее в апреле-мае 600 тыс. людей были обеспечены единовременной выплатой в размере 190 манатов, на эти цели потрачено 229 млн манатов.