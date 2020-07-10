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Безработным жителям подпавших под режим жесткого карантина территорий перечислили по 190 манатов

Безработным жителям подпавших под режим жесткого карантина территорий перечислили по 190 манатов На эти цели выделены 55 млн манатов
Социальная защита
10 июля 2020 г. 10:57
Безработным жителям подпавших под режим жесткого карантина территорий перечислили по 190 манатов

В 16-ти городах и районах Азербайджана, где применен особый карантинный режим, завершен процесс выдачи единовременной выплаты в размере 190 манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Единовременная выплата по 8-ми городам и районам, в которых особый карантинный режим был введен с 21 июня (Баку, Сумгайыт, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Евлах и Абшерон), Министерством труда и социальной защиты населения была осуществлена в первые дни этой недели.

Сегодня министерство осуществило перечисление по остальным 8-ми городам и районам, в которых особый карантинный режим был введен с 5 июля (Горанбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки).

Таким образом, завершено перечисление единовременной выплаты в размере 190 манатов около 290 тыс. жителей 16 городов и районов. На эти цели выделены 55 млн манатов.

Ранее в апреле-мае 600 тыс. людей были обеспечены единовременной выплатой в размере 190 манатов, на эти цели потрачено 229 млн манатов.

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Версия на английском языке Residents of strict quarantine areas receive lump sum payments
Версия на азербайджанском языке Sərt karantin ərazilərində yaşayanlara 190 manat birdəfəlik ödəmələr verildi

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