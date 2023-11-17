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Молдова планирует внедрить азербайджанскую модель центров DOST

Молдова планирует внедрить азербайджанскую модель центров DOST Молдова планирует внедрить азербайджанскую модель центров DOST.
Социальная защита
17 ноября 2023 г. 19:49
Молдова планирует внедрить азербайджанскую модель центров DOST

Молдова планирует внедрить азербайджанскую модель центров DOST.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече в министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева с делегацией во главе с генеральным директором Национальной кассы социального страхования Республики Молдова Еленой Цыбырнэ.

Бабаев отметил, что благодаря усилиям глав государств Азербайджана и Молдовы дружественные отношения между двумя странами постоянно развиваются.

Стороны подчеркнули важность меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году между министерствами труда и социальной защиты Азербайджана и Молдовы.

Было отмечено, что ведомства проводят последовательную работу в рамках подписанного плана мероприятий на 2023-2024 годы.

Молдавская сторона выразила заинтересованность в применении концепции DOST в Молдове.

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