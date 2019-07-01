"Простого чая" тут нет? - Видеорепортаж с Бакинского бульвара

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Настойчивое предложение "чайного комплекта" в объектах общепита, действующих на территории Приморского бульвара, вызывает недовольство некоторых посетителей. Причем такая настойчивость продолжается из года в год. В соцсетях уже активно обсуждется, как объекты общепита "впаривают" клиентам, заказавшим "простой чай" (чай, сахар, лимон), взять еще и варенье, шоколад, грецкие орехи и пр.

Чтобы внести ясность в эту ситуацию, сотрудники Report побывали на бульваре и поинтересовались реальной ситуацией и ценами в объектах общепита, расположенных на этой территории.

Хотя некоторые клиенты и заявили, что при заказе "простого чая" не сталкиваются с проблемами, однако часть из них отметила, что вынуждена дополнительно покупать сладости к чаю.

Администратор одного из объектов общепита заявил, что они не навязывают клиентам дополнительно покупать еще и сладости к "простому чаю".

Другой администратор подчеркнул, что в промежутке 21:00-23:30 объект посещает наибольшее количество клиентов: "Порой приходят по 10 человек и сидят здесь по 2-3 часа или же за один час пребывания здесь заказывают три чайника чая. Если мы будем предлагать этим клиентам чай по 3 маната, то не получим прибыли. Чтобы объект нормально работал, нужно оплачивать коммунальные услуги, выплачивать зарплату сотрудникам. В объектах общепита, подчиненных Управлению приморского бульвара, если клиент заказывает "простой чай", его обязательно подают. Кроме того, для пожилых людей, ветеранов с 9 утра до 6 вечера чай бесплатный. Им также дают нарды, шахматы. Но я не могу обманывать, что предлагаю "простой чай". У нас чай с вареньем стоит 10 манатов".

Владелец еще одного объекта общепита на территории бульвара заверил, что они предлагают "простой чай", если кто-то закажет. Но сидевшие там посетители заявили, что это ложь: "Мы попросили "простой чай", нам сказали обязательно нужно заказать варенье или другие сладости к нему".

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Видео: Эльчин Мурад