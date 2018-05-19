Произведены временные назначения на посты начальников пяти районных отделов ГФСЗ - СПИСОК

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Произведены временные назначения на посты заведующих 5 районных отделов по городу Баку Государственного Фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующим приказом временное исполнение обязанностей заведующего отделом Ясамальского района поручено Ильхаму Оруджеву, Сабунчинского района - Фирдовси Алиеву, Сураханского района - Парвизу Рустамову, Хатаинского района - Фирдовси Бадалову.

Кроме того, Магеррам Магеррамов отстранен от должности начальника Гарадагского районного отдела ГФСЗ, исполнение его полномочий временно было поручено Эльшану Фатуллаеву.