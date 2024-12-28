Проходящим лечение в Баку пострадавшим в авиакатастрофе выдадут новые удостоверения личности

Мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги раненым пассажирам самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, документы которых повреждены в результате катастрофы.

Мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги раненым пассажирам самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, документы которых повреждены в результате катастрофы.

Об этом Report сообщили в "ASAN Xidmət".

Для оказания мобильных услуг сформирована совместная оперативная мобильная группа из сотрудников "ASAN xidmət" и Министерства внутренних дел.

В медицинском учреждении " Ени клиника", где проходят лечение пострадавшие, собраны необходимые данные для выдачи и замены удостоверений личности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.