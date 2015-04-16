 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прошла акция сдачи крови в рамках программы Фонда Гейдара Алиева "Во имя жизни без талассемии"

    Cотрудники министерства экономики и промышленности сдали кровь с целью оказания помощи детям, страдающим талассемией

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ 16 апреля в рамках программы Фонда Гейдара Алиева "Во имя жизни без талассемии" сотрудники министерства экономики и промышленности сдали кровь с целью оказания помощи детям, страдающим талассемией. Как сообщает Report cо ссылкой на Фонд Гейдара Алиева, согласно намеченному графику акция сдачи крови была организована и в структурах министерства, ООО "Сумгаитский химический промышленный парк" и Азербайджанской инвестиционной компании.

    Запланировано проведение благотворительных мероприятий и в других структурах министерства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi