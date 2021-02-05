Программами занятости охвачены 2500 членов семей шехидов и участников войны

2 200 человек привлечены к программам самозанятости

В рамках программ активной занятости лиц, пострадавших от армянского террора, участников боевых действий и семей шехидов, героически погибших во время Отечественной войны, которая завершилась исторической победой Азербайджана, продолжается работа по поддержке этих лиц.

Как сообщает Report, в послевоенный период 2500 человек из этих категорий (в том числе около 1200 членов семей шехидов) были охвачены активными программами занятости.

2 200 человек привлечены к программам самозанятости. Они обеспечены активами для создания небольших хозяйств и предприятий в выбранных ими видах экономической деятельности. Оперативно решены вопросы трудоустройства около 250 человек в рамках программ оплачиваемых общественных работ, а также граждан в рамках программы софинансирования заработной платы.