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Программами занятости охвачены 2500 членов семей шехидов и участников войны

Программами занятости охвачены 2500 членов семей шехидов и участников войны 2 200 человек привлечены к программам самозанятости
Социальная защита
5 февраля 2021 г. 10:57
Программами занятости охвачены 2500 членов семей шехидов и участников войны
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В рамках программ активной занятости лиц, пострадавших от армянского террора, участников боевых действий и семей шехидов, героически погибших во время Отечественной войны, которая завершилась исторической победой Азербайджана, продолжается работа по поддержке этих лиц.

Как сообщает Report, в послевоенный период 2500 человек из этих категорий (в том числе около 1200 членов семей шехидов) были охвачены активными программами занятости.

2 200 человек привлечены к программам самозанятости. Они обеспечены активами для создания небольших хозяйств и предприятий в выбранных ими видах экономической деятельности. Оперативно решены вопросы трудоустройства около 250 человек в рамках программ оплачиваемых общественных работ, а также граждан в рамках программы софинансирования заработной платы.

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Версия на азербайджанском языке 2500 şəhid ailəsi üzvü, qazi aktiv məşğulluq proqramları ilə əhatə olunub

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