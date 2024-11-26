Программа обеспечения жильем инвалидов войны в Азербайджане расширена в 5 раз

После окончания Отечественной войны 106 тыс. членам семей шехидов и ветеранов были назначены 119 тыс. ежемесячных социальных выплат, единовременные выплаты получили 24,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны была расширена в 5 раз.

В рамках программы было выделено 6 326 квартир и частных домов, а также 528 автомобилей для лиц с инвалидностью, связанной с войной.