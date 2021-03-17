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Проект "Центр социальной занятости" завершен

Проект "Центр социальной занятости" завершен Завершен проект “Центр социальной занятости” - один из победителей конкурса социальных проектов, объявленного Общественным объединением “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева.
Социальная защита
17 марта 2021 г. 17:29
Проект Центр социальной занятости завершен
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Завершен проект “Центр социальной занятости” - один из победителей конкурса социальных проектов, объявленного Общественным объединением “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии, приуроченной к закрытию проекта, приняли участие первый заместитель главы Исполнительной власти Сумгайыта, депутаты Милли Меджлиса, представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Общественного объединения “Региональное развитие”, Общественного объединения “Организация предпринимателей-инвалидов", а также участники проекта.

В ходе проекта, реализованного по инициативе Общественного объединения “Организация предпринимателей-инвалидов” при поддержке Общественного объединения “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева, в Сумгайыте был создан “Центр социальной занятости” для лиц в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих инвалидность. В ходе проекта, охватившего в общей сложности 30 человек, включая 10 человек по каждой профессии, участники освоили теоретические навыки мастеров мобильных телефонов, портных, фото- и видеооператора, а затем, получив соответствующее оснащение, подкрепили полученные знания на практике.

Напомним, что целью проекта является облегчение доступа инвалидов к рынку труда в Сумгайыте и повышение возможностей их трудоустройства.

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Версия на английском языке Фото“Social Employment Center” project completed   
Версия на азербайджанском языке Фото“Sosial layihələr” müsabiqəsinin qaliblərindən olan “Sosial Məşğulluq Mərkəzi” layihəsi yekunlaşıb

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