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Продлен срок страховых выплат по безработице

​Продлен срок страховых выплат по безработице

Кабинет министров принял решение о социальной защите лиц, зарегистрированных безработными в учреждениях государственной службы занятости в условиях борьбы с пандемией коронавируса COVID-19

Как передает Report, согласно решению, страховая выплата по безработице лицам, у которых первого апреля 2020 года истек срок страховой выплаты по безработице, а также выплата стипендий участникам курсов при перерыве в процессе профессиональной подготовки, будут продлены до первого числа следующего месяца после окончания особого карантинного режима на территории Азербайджана.

Министерство труда и социальной защиты населения должно решить вопросы, вытекающие из этого решения.

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