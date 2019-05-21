Продавщица: Моя мечта сбылась, я пообщалась с президентом Ильхамом Алиевым

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"Мы продавали товар покупателям, как вдруг увидели, что неожиданно внутрь вошел господин президент. Нас охватило волнение. Я не могла поверить, что рядом с нами стоял наш президент!".

Об этом съемочной группе Report сказала продавщица магазина в Сабунчинском районе Хоруза Ибрагимова, с которой побеседовал президент Ильхам Алиев.

По ее словам, с президентом состоялся искренний разговор, он интересовался качеством продаваемой в магазине продукции: "Войдя в маркет, господин президент поздоровался с нами, спросил, как мы, как идут дела. Мы ответили, что все в порядке. Он очень искренне побеседовал с нами. Он спросил нас о качестве товаров и сколько в продаже местной продукции. Мы сказали, что порядка 90% продаваемой здесь продукции - местного производства. Я всегда мечтала увидеть нашего президента, поговорить с ним, и, вот, моя мечта сбылась".

Другая продавщица Юлия Гулиева также поделилась впечатлениями от разговора с президентом. По ее словам, глава государства так внезапно вошел в маркет, что это стало неожиданностью для нее: "Мы всегда видели президента Ильхама Алиева по телевизору. Сегодня же мы пообщались с ним вживую. Он поинтересовался продукцией, которая продается в магазине. Мы ответили. Поверьте, если бы мы знали заранее, что господин президент придет в наш магазин, подготовились бы. Все еще не верю, что это было наяву, все кажется сном".

Затем и другие жители поселка поделились впечатлениями от встречи с президентом. Они пожелали главе государства здоровья.

Напомним, что сегодня президент Ильхам Алиев участвовал в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с работами, проведенными на новопостроенной железнодорожной линии Баку-пассажирская – Сабунчу. Затем президент побеседовал с жителями поселка.