Процесс регистрации семей шехидов и инвалидов войны в очереди на жилье переведут в электронный формат

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана запустило новую электронную услугу для предоставления в электронном формате районными и городскими исполнительными органами информации об очередности на жилье сем

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана запустило новую электронную услугу для предоставления в электронном формате районными и городскими исполнительными органами информации об очередности на жилье семей шехидов и инвалидов войны.

По сообщению Report, благодаря этой услуге процесс регистрации граждан в очереди на жилье будет проходить в электронном формате.

Сотрудники районных (городских) исполнительных властей на месте внесут в систему сведения, необходимые для регистрации граждан указанных групп в очереди на жилье.

Таким образом, после завершения процесса электронной регистрации в очереди, на основе этих данных Агентством социальных услуг будет проведена соответствующая работа для осуществления процесса обеспечения жильем.