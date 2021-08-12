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Процесс регистрации семей шехидов и инвалидов войны в очереди на жилье переведут в электронный формат

Процесс регистрации семей шехидов и инвалидов войны в очереди на жилье переведут в электронный формат Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана запустило новую электронную услугу для предоставления в электронном формате районными и городскими исполнительными органами информации об очередности на жилье сем
Социальная защита
12 августа 2021 г. 12:47
Процесс регистрации семей шехидов и инвалидов войны в очереди на жилье переведут в электронный формат
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Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана запустило новую электронную услугу для предоставления в электронном формате районными и городскими исполнительными органами информации об очередности на жилье семей шехидов и инвалидов войны.

По сообщению Report, благодаря этой услуге процесс регистрации граждан в очереди на жилье будет проходить в электронном формате.

Сотрудники районных (городских) исполнительных властей на месте внесут в систему сведения, необходимые для регистрации граждан указанных групп в очереди на жилье.

Таким образом, после завершения процесса электронной регистрации в очереди, на основе этих данных Агентством социальных услуг будет проведена соответствующая работа для осуществления процесса обеспечения жильем.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil növbəsinə qeydiyyatı elektronlaşdırılıb

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