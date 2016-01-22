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    Начато составление списка жилых и нежилых участков для проведения работ по реконструкции на еще одной улице Нардарана

    Ширина улицы составит 16 метров

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Начато составление списка жилых и нежилых участков в целях проведения работ по реконструкции на улице Насруллаха Аскерова поселка Нардаран Сабунчинского района.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Анар Наджафли.

    По его словам, в рамках предстоящих работ улица Н.Аскерова протяженностью 780 метров будет расширена на 6 метров, ее ширина достигнет 16 метров.

    А.Наджафли заявил о продолжении процесса выдачи компенсаций за объекты на улице Абшерон: "Компенсацию уже получили 11 человек. Документы владельцев 51 объекта уже подготавливаются и они получат компенсацию в ближайшие дни".

    Отметим, что при составлении списка на улице Абшерон поселка Нардаран было зарегистрировано 96 объектов, попадающих в зону строительства дороги. 21 из них - жилые дома. За 1 кв. метр оплачивается компенсация в размере 100-400 манатов. За квадратный метр жилых домов выплачивается компенсация в размере 400 манатов.

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