Начато составление списка жилых и нежилых участков для проведения работ по реконструкции на еще одной улице Нардарана

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Начато составление списка жилых и нежилых участков в целях проведения работ по реконструкции на улице Насруллаха Аскерова поселка Нардаран Сабунчинского района.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Анар Наджафли.

По его словам, в рамках предстоящих работ улица Н.Аскерова протяженностью 780 метров будет расширена на 6 метров, ее ширина достигнет 16 метров.

А.Наджафли заявил о продолжении процесса выдачи компенсаций за объекты на улице Абшерон: "Компенсацию уже получили 11 человек. Документы владельцев 51 объекта уже подготавливаются и они получат компенсацию в ближайшие дни".

Отметим, что при составлении списка на улице Абшерон поселка Нардаран было зарегистрировано 96 объектов, попадающих в зону строительства дороги. 21 из них - жилые дома. За 1 кв. метр оплачивается компенсация в размере 100-400 манатов. За квадратный метр жилых домов выплачивается компенсация в размере 400 манатов.