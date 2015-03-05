В Азербайджане началась преждевременная выплата пенсий

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В связи с предстоящим праздником Новруз Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) приступил к преждевременной выплате пенсий за март месяц.

Об этом Report сообщили в секторе ГФСЗ по связям с общественностью.

Процесс перечисления на счета местных органов средств, необходимых для финансирования пенсий, продолжается. Деньги перечисляются со счета центрального казначейства фонда. До первой декады марта процесс выдачи пенсий планируется завершить во всех районах и деньги будут перечислены на счета граждан раньше предусмотренного графиком срока.

В настоящее время пенсии по стране получают 1 290 882 человека. 60,8% из них получают пенсию по возрасту, 28,3% - по инвалидности, а 10,9% - из-за потери главы семьи.