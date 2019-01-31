Принято решение о выдаче единовременных выплат еще 954 наследникам шехидов

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание комиссии, функционирующей в министерстве труда и социальной защиты населения в связи с исполнением соответствующего указа президента Азербайджана Ильхама Алиева и принято решение о выдаче единовременных выплат еще 954 наследникам 661 военнослужащего-шехида.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На основе принятого решения их список был направлен в соответствующую структуру для осуществления выплат. Единовременная выплата в размере 11000 манатов будет перечислена на банковский счет, уведомление об этом будет отправлено посредством sms на номер телефона, который был указан при подаче документов.

Таким образом, до сих пор принято решение о выдаче единовременных выплат 5144 наследникам 3758 шехидов, из них 4200 наследникам 3100 шехидов уже выплачены эти суммы.

Напомним, что указом президента Ильхама Алиева от 28 января 2019 года, круг охвата единовременных выплат наследникам шехидов, погибших до 2 августа 1997 года, еще больше расширился, поручена выдача единовременных выплат наследникам еще 2725 шехидов (в том числе, 2264 военнослужащих-шехидов и 461 полицейского-шехида), получивших менее 11 тысяч манатов страховой выплаты. Таким образом, число шехидов, наследникам которых планируется выдать единовременные выплаты, достигло 12268. Для этого в целом предусмотрено 135 млн манатов.