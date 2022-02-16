Принят проект отчета Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений, созданная распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 марта 2017 года, провела очередное заседание.

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений, созданная распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 марта 2017 года, провела очередное заседание.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты, члены комиссии обсудили работы, проведенные в рамках "Плана действий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике", утвержденного распоряжением главы государства.

Вице-премьер, председатель комиссии Али Ахмедов проинформировал о проделанной в 2021 году работе в данном направлении, результатах, достижениях.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения, руководитель рабочей группы по законодательству и управлению Анар Алиев проинформировал о защите трудовых прав граждан в сфере строительства, обеспечении доступа к социальным гарантиям, усилении контроля над оформлением трудовых отношений и организации мониторинга.

В ходе заседания был обсужден и принят проект представленного главе государства отчета о деятельности Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений в 2021 году.