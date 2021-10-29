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Прибыль от "Ярмарки Победы" будет перечислена в Фонд "YAŞAT"

Прибыль от "Ярмарки Победы" будет перечислена в Фонд "YAŞAT" "Прибыль, полученная от "Ярмарки Победы", будет перечислена в Фонд "YAŞAT" для оказания помощи семьям шехидов и инвалидам войны".
Социальная защита
29 октября 2021 г. 16:11
Прибыль от Ярмарки Победы будет перечислена в Фонд YAŞAT
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"Прибыль, полученная от "Ярмарки Победы", будет перечислена в Фонд "YAŞAT" для оказания помощи семьям шехидов и инвалидам войны".

Как передает Report, об этом заявил журналистам руководитель Фонда "YAŞAT", ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов.

По его словам, на ярмарке свои товары представляют различные компании: "Министерство обороны создало небольшой военный городок. Представленные здесь оружие и техника использовались в 44-дневной Отечественной войне".

Э.Гусейнов сказал, что "Ярмарка Победы" продлится 12 дней.

Ярмарка продлится с 29 октября по 9 ноября в Национальном приморском парке. Организаторами ярмарки являются Фонд “YAŞAT”, Минобороны, Исполнительная власть города Баку, Управление национального приморского парка и Федерация пейнтбола Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке "Zəfər yarmarkası"ndan əldə olunan gəlir "YAŞAT" Fonduna köçürüləcək

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