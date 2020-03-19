При поддержке Лейлы Алиевой азербайджанские студенты возвращены из России

В связи с опасной эпидемической обстановкой и из-за возросшего риска распространения коронавируса не только на территории Российской Федерации, но и по всему миру, Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР), по поручению вице-президента Фонда Гейдара Алиева и председателя объединения Лейлы Алиевой, оказало поддержу студентам-гражданам Азербайджана, обучающимся в российских вузах и проживающим в студенческих общежитиях.

Как сообщает Report, обратившимся за помощью студентам, которым из-за эпидемии было отказано в дальнейшем проживании в общежитии и оставшимся без жилья, АМОР оказал помощь и взял на себя все расходы по их возвращению на Родину.

Прошлой ночью студенты были возвращены в Азербайджан, у них не выявлено проблем со здоровьем.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.