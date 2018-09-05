При поддержке Фонда Гейдара Алиева началась реализация проекта по усовершенствованию работы в связи с беспризорными собаками

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября состоялась презентация совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку по усовершенствованию работы в связи с беспризорными собаками.

Как сообщает Report, проект осуществляется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, и работа в этой сфере началась в мае. Цель проекта заключается в обеспечении безопасности жителей, проявлении заботы о беспризорных животных, а также изменении отношения к ним общества.

Проинформировав о существующем положении в связи с беспризорными собаками, сути проблемы, работе, предстоящей в рамках проекта, предложениях, предпринимаемых шагах, координатор проекта Фонда Гейдара Алиева Сабиг Абдуллаев отметил, что в центральном приюте для беспризорных собак в поселке Балаханы будет проведена реконструкция. Здесь будут установлены клетки, соответствующие международным нормам и требованиям. В то же время, центр будет оснащен современным медицинским оборудованием и снабжен препаратами для проведения обследования, стерилизации, лечения и внедрения животным микрочипов.

Для информирования населения в рамках проекта планируется проведение пропагандистских акций. Предусмотрены съемки социальных видеороликов, aнимационных фильмов, создание веб-сайта, проведение общественных мероприятий, выставок и др. Кроме того, для изучения мнения населения в связи с решением проблемы будет проведен социальный опрос.

С.Aбдуллаев также довел до внимания, что беспризорные собаки после отлова будут размещены в центре, будут содержаться здесь некоторое время, пройдут обследование, будут стерилизованы и привиты, в них будут внедрены микрочипы. Спустя определенный период после этого этапа (карантина) здоровые беспризорные собаки будут отпущены на свободу. Дальнейшая деятельность центра будет основана на мониторинге в связи с беспризорными собаками. В будущем планируется доставка в центр в течение дня от 30 до 50 отловленных беспризорных собак. После начала реконструкции в центральном приюте для беспризорных собак в поселке Балаханы, содержавшиеся здесь животные будут временно переселены в Центр заботы о животных IDEA.

Предусмотрено обезвреживание в цивильном порядке тяжело раненых, неизлечимых, агрессивных и опасных для населения беспризорных собак.

"В новом центре будут работать ветеринары, проводящие стерилизацию и прививки беспризорным собакам, а также специалисты по их отлову. В центре будет действовать скорая медицинская помощь для беспризорных собак. Также будет создана "Горячая линия" для выявления уличных собак и оказания им соответствующей помощи. Бригада, занимающаяся отловом беспризорных собак, будет обеспечена специальным оборудованием. Предусмотрено создание в центре специальной зоны для прививок и стерилизации собак. Каждый желающий может забрать их отсюда под опеку. Ветеринары проинформируют владельцев животных о прививках и заботе о них.

Информация о собаках – дата и адрес отлова, состояние животного, оказанная медицинская помощь и номер микрочипа – будет включена в специальную информационную базу центра. В базе будет размещена и соответствующая информация об отпущенных на свободу и нашедших хозяев животных",- сказал С.Aбдуллаев.

Планируется, что пилотный проект, реализованный в столице, в будущем охватит регионы. В рамках проекта, рассчитанного на три года, будет подготовлено новое законодательство.

Заведующий отделом городского хозяйства, анализа и прогнозирования социально-экономического развития аппарата главы Исполнительной власти города Баку Халид Алекберов отметил значение проекта, сказал, что будет оказана любая поддержка в этой сфере.

Директор департамента министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде высоко оценил пилотный проект, рассказал о важности решения проблемы беспризорных собак гуманными методами. Директор департамента подчеркнул значение управления бытовыми отходами в решении вопроса.

Затем были даны ответы на вопросы журналистов.