Президент взял под личный контроль мероприятия, проводимые в связи с устранением последствий пожара в общежитии

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев распространил информацию о пожаре в общежитии в Ясамальском районе.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что 7 июня в общежитии №3 Азербайджанского технического университета на улице Шарифзаде Ясамальского района произошел пожар, в результате которого сгорели жилые помещения, где разместились 16 семей вынужденных переселенцев.

Заместитель премьер-министра Али Гасанов проинформировал по этому поводу президента Ильхама Алиева и все проводимые мероприятия находятся под личным контролем главы государства.

8 июня в Ясамальской районной ИВ прошло совещание под председательством заместителя премьер-министра, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова. На совещании присутствовали глава Ясамальской районной ИВ Ибрагим Мехтиев, ответственные лица Госкомитета, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и пострадавшие от пожара вынужденные переселенцы.

После проведенных обсуждений было принято решение отремонтировать в кратчайшие сроки пострадавшие от пожара квартиры. Для временной аренды жилья пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Наряду с этим, для расследования нанесенного ущерба, по распоряжению председателя комитета была создана комиссия с участием представителей соответствующих структур и вынужденных переселенцев.

Заместитель премьер-министра А.Гасанов дал руководителям соответствующих управлений необходимые указания для ремонта пострадавших от пожара квартир в кратчайшие сроки.