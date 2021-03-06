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Президент: В первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в тяжелом положении

Президент: В первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в тяжелом положении "Когда начнется реализация программы Большого возвращения, будет дан старт и процессу возвращения на родные земли вынужденных переселенцев, и здесь членам, активистам Партии "Ени Азербайджан" также следует находиться на переднем плане, сыграть свою роль,
Социальная защита
6 марта 2021 г. 05:15
Президент: В первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в тяжелом положении
Ильхам Алиев

"Когда начнется реализация программы Большого возвращения, будет дан старт и процессу возвращения на родные земли вынужденных переселенцев, и здесь членам, активистам Партии "Ени Азербайджан" также следует находиться на переднем плане, сыграть свою роль, потому что данный процесс будет происходить в определенный отрезок времени. Мы не сможем за день или за год, за два восстановить все наши разрушенные города и села. Поэтому здесь, конечно, будет соблюдаться последовательность".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

"В связи с этой последовательностью, конечно, считаю, что в первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в самом тяжелом положении. Потому что более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены государством домами и квартирами, их бытовые условия хорошие. Однако в детских садах, общежитиях и других непригодных, то есть, неприспособленных зданиях все еще проживают переселенцы. Здесь активисты Партии "Ени Азербайджан" также должны сыграть свою роль для того, чтобы была соблюдена социальная справедливость", - отметил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Böyük Qayıdış proqramının icrasında ən ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlərə üstünlük verilməlidir

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