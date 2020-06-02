​Президент: Считаю, что мы справимся и с этой ситуацией

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/983cd80e8c07457d1f2d76ae1b3890d5/35229703-e782-4329-b8bb-8a79ffbe22b7_292.jpg

"Конечно, все наши усилия в период пандемии были нацелены на спасение людей, защиту их здоровья и жизни. Благодаря своевременно принятым Азербайджаном мерам наши потери минимальны. Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, Азербайджан считается образцом в борьбе с пандемией".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в ходе видеоконференции с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.

"Мы также выделили крупные средства. Для поддержки пострадавших от пандемии секторов экономики, а также поддержки безработных, людей, потерявших работу, малообеспеченных, даже неформально занятых мы выделили более двух миллиардов евро.

Мы ведем борьбу с неформальной занятостью и приняли серьезные меры. Только в этом году между работниками и компаниями подписано более ста тысяч договоров. Но, вместе с тем, мы понимаем, что эти люди страдают от данной проблемы. По этой причине экономический рост за 4 месяца у нас был очень низким. Тем не менее, он составил 0,2 процента. Я знаю, что в настоящее время многие страны, к сожалению, находятся в рецессии. Итоги пяти месяцев нам пока неизвестны, возможно, мы узнаем о них в течение недели. Однако считаю, что мы справимся и с этой ситуацией. Вы справедливо отметили, что резкое падение цен на нефть, конечно, является вызовом для нас. Однако нам удалось привести наши действия, бюджет в соответствие с новыми реалиями, и мы должны учитывать реалии, какими бы они ни были. Мы не сократили ни один социальный проект, все они остаются в нашем бюджете. Однако те проекты, которые могут подождать несколько лет, возможно, будут в некоторой степени отложены. Думаю, что в целом Азербайджан войдет в число стран, демонстрирующих хорошие результаты.

Мне известно, что многие страны, - я слышал, что их более 150, - уже обратились в международные финансовые институты за финансовой поддержкой. Азербайджана среди них нет. Вы знаете, что мы достойно выполняем возложенную на нас работу, и наши расходы всегда были ниже прибыли. Я бы сказал, что наша важнейшая экономическая цель – сохранить и увеличить резервы", - подчеркнул Ильхам Алиев.