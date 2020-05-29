Президент: Проблемы вынужденных переселенцев последовательно находят свое решение

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/89bc43b4af552e4171b117bec5bef71c/eab6fc5c-f705-430c-8388-13e1a625641f_292.jpg

"Если учесть, что в Азербайджане на сегодняшний день более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены квартирами, индивидуальными домами, и из них почти 20 тысяч обеспечены жильем в результате работы, проделанной одной компанией".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса "Гобу Парк-3" в Гарадагском районе.

"Проблемы вынужденных переселенцев последовательно находят свое решение. Как вам известно, еще в 2003 году, накануне президентских выборов, составной частью моей программы был именно этот вопрос. Я обещал, что в течение пяти лет в Азербайджане не останется ни одного палаточного городка, и мы добились этого не то, что за 5, а за 4 года. Это был огромный успех, потому что, можно сказать, повсюду в нашей стране были палаточные городки, переселенцы жили в очень плохих условиях, в то же время на протяжении многих лет жили в вагонах, под вагонами, в палатках. Считаю, что ликвидация палаточных городков – наш огромный успех. До сих пор возведено более 100 поселков-городков. В последние несколько лет в мире господствует экономический и финансовый кризис. Мы были свидетелями того, что за последние 4-5 лет цены на нефть несколько раз резко падали. Несмотря на это, ни в одном проекте, связанном с вынужденными переселенцами, никаких задержек нет, ни одну программу не планируется сокращать. В прошлом году для вынужденных переселенцев было построено рекордное количество домов-квартир – около 5 тысяч. В нынешнем году поставлена цель обеспечить домами, квартирами 7 тысяч, а может, и 8 тысяч семей вынужденных переселенцев. Если мы добьёмся этого, то в течение этого года около 40 тысяч человек в Баку, Сумгайыте и других городах будут переселены в новые дома. Эта работа ведется последовательно. Мы выделим средства на эти цели и в Инвестиционной программе следующего года.

В то же время улучшается социальное обеспечение вынужденных переселенцев. В прошлом году объем выплачиваемого переселенцам пособия увеличился на 50 процентов. Каждый вынужденный переселенец многие годы обеспечивается со стороны государства ежемесячным пособием. Конечно, сегодня в нескольких странах мира есть вынужденные переселенцы, и таких стран становится больше. Потому что войны, столкновения получают широкий размах, появляются новые городки переселенцев. Однако считаю, что внимание, уделяемое данной сфере в Азербайджане, носит образцовый характер. Это неоднократно подтверждали и международные организации. Потому что мы обеспечиваем переселенцев такими прекрасными домами. И конструкция, и внутренний дизайн, оснащение домов радуют глаз. Азербайджан и в этом деле занимает одно из ведущих мест. Считаю, что это - наш долг, мы делаем и будем делать это", - сказал Ильхам Алиев.