Президент повысил заработную плату работников учреждений культуры, молодежи и спорта и социального обеспечения

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников учреждений культуры, молодежи и спорта.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года в среднем на 10 процентов повышены установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников финансируемых из государственного бюджета учреждений культуры, молодежи и спорта.

Кроме того, президентом Ильхамом Алиевым подписано распоряжение о повышении заработной платы работников учреждений социального обеспечения.

Согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года в среднем на 10 процентов повышены установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников финансируемых из государственного бюджета учреждений социального обеспечения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из обоих распоряжений.