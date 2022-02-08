Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение ”О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение ”О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров".

Как сообщает Report, распоряжение направлено на усиление социальной защиты пенсионеров, смягчение негативных последствий пандемии COVID-19, а также последствий влияния происходящих на международных рынках процессов на цены внутри страны на социальное благосостояние трудовых пенсионеров, а также повышение государственной заботы о конкретных группах населения в поствоенный период.

Осуществить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий, установленных распоряжением до 1 января 2022 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, установленной Госкомстатом на 1 января 2021 года, сумм пенсионного капитала, зарегистрированных до 1 января 2022 года в страховой части лицевых счетов в системе персонифицированного учета, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен поручено Министерству социальной защиты населения.