Повышена зарплата работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.
Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления социальной защиты работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, и дальнейшего повышения государственной заботы о них.
Согласно распоряжению, с 1 сентября 2019 года в среднем на 40 процентов повышаются ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников нижеуказанных организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики:
Президиума и аппарата Национальной академии наук Азербайджана, аппарата Гянджинского отделения;
Центра Гейдара Алиева;
Научного центра "Азербайджанская национальная энциклопедия";
Центра Ататюрка в Азербайджане;
Государственных архивов Азербайджанской Республики и их филиалов, районных (городских) государственных архивов;
Постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;
Государственного фильмофонда Министерства культуры Азербайджанской Республики;
Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики;
Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики;
Бакинского международного центра мультикультурализма;
Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики.
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