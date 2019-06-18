Повышена зарплата работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления социальной защиты работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, и дальнейшего повышения государственной заботы о них.

Согласно распоряжению, с 1 сентября 2019 года в среднем на 40 процентов повышаются ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников нижеуказанных организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики:

Президиума и аппарата Национальной академии наук Азербайджана, аппарата Гянджинского отделения;

Центра Гейдара Алиева;

Научного центра "Азербайджанская национальная энциклопедия";

Центра Ататюрка в Азербайджане;

Государственных архивов Азербайджанской Республики и их филиалов, районных (городских) государственных архивов;

Постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

Государственного фильмофонда Министерства культуры Азербайджанской Республики;

Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики;

Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики;

Бакинского международного центра мультикультурализма;

Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики.