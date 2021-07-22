Президент Ильхам Алиев подарил квартиры журналистам-шехидам

22 июля - в День национальной прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиры семьям журналистов-шехидов - сотрудника АЗЕРТАДЖ Ибрагимова Магеррама Али оглу и оператора AzTV Абышова Сираджа Абыш оглу.

22 июля - в День национальной прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиры семьям журналистов-шехидов - сотрудника АЗЕРТАДЖ Ибрагимова Магеррама Али оглу и оператора AzTV Абышова Сираджа Абыш оглу.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев посетил семьи журналистов-шехидов и вручил им документы на квартиры, а также удостоверения о статусе семьи шехидов и назначенные им карты социальных выплат.

Министр отметил, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июня 2021 года оба наших журналиста-шехида были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Сегодня по поручению главы государства семьям шехидов переданы документы на квартиры в жилых комплексах, расположенных на близком расстоянии от мест их проживания (в городе Сумгайыт и бакинском поселке Ходжасан). В то же время М.Ибрагимову и С.Абышову присвоен статус шехида, а членам их семей назначены социальные выплаты, предусмотренные для семей шехидов.

На встрече было подчеркнуто, что все это является очередным наглядным проявлением особой заботы президента о семьях шехидов, а также постоянной высокой оценки труда и самоотверженности представителей прессы, достойно исполняющих свой служебный долг.

Члены семей журналистов-шехидов выразили президенту Ильхаму Алиеву благодарность за оказанную особую заботу и предоставленные новые квартиры.

Отметим, что транспортное средство, перевозившее журналистов, осуществлявших съемку освобожденных территорий после окончания Отечественной войны, 4 июня подорвалось на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Алиев Ариф Агалар оглу, четверо получили ранения.