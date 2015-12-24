Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового жилого дома для инвалидов по зрению

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового жилого дома, построенного в Баку для инвалидов по зрению.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании. Было сообщено, что в 12-этажном здании имеются 132 квартиры, в которых созданы все условия для жизни.

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями дома.

Затем глава государства вручил жителям ордера квартир, сфотографировался с ними на память.

Глава государства и его супруга ознакомились с условиями, созданными в квартирах.

Далее президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания медико-социальной экспертной комиссии №8 министерства труда и социальной защиты населения и Центра социальной защиты населения Наримановского района министерства.

Глава государства разрезал символизирующую открытие ленту.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с созданными здесь условиями.