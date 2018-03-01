Президент Ильхам Алиев повысил зарплату работников учреждений социального обеспечения

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 1 марта распоряжение "О повышении заработной платы работников учреждений социального обеспечения".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников учреждений социального обеспечения, финансируемых из государственного бюджета.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.