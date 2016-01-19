Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсий инвалидов войны.

Как сообщает Report, данным указом внесены изменения в указ президента Азербайджанской Республики №823 от 9 сентября 2008 года "Об учреждении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" и повышении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны".

Согласно указу, с 1 февраля 2016 года ежемесячный размер "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" повышен на 10 процентов.

Пункты первый-третий части 1 указа президента Азербайджанской Республики "Об учреждении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" от 9 сентября 2008 года №823 изложены в следующей редакции:

"1.1. инвалидам I группы – 165 манатов

1.2. инвалидам II группы – 143 маната

1.3. инвалидам III группы – 110 манатов".

Часть 1 указа президента Азербайджанской Республики от 17 марта 2014 года №129 "О повышении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" и внесении изменения в указ президента Азербайджанской Республики "Об учреждении "Пенсии президента Азербайджанской Республики для инвалидов войны" от 9 сентября 2008 года №823 отменены.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.