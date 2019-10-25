Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетил Женский ресурсный центр

Находящийся с визитом в Азербайджане для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде и резидент-координатор Программы развития ООН в нашей стране Алессандро Фракасетти посетили 25 октября Женский ресурсный центр в Хазарском районе Баку. Гости встретились с деловыми женщинами для ознакомления с результатами проекта «Расширение экономических прав и возможностей женщин на Южном Кавказе», реализуемого при финансовой поддержке Швейцарии совместно правительством Азербайджана, Программой развития ООН и Структурой по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Как сообщает "Report", приветствуя гостей, первый заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Гурбанов рассказал о роли женщин в Азербайджане. Он сказал, что защита прав женщин и гендерное равенство являются одними из приоритетов государственной политики. В этой области в нашей стране проделана значительная работа, женщинам предоставлены большие возможности. Число женщин, работающих в Женском ресурсном центре в Хазарском районе, растет день ото дня. Ведется работа по разитию этого проекта.

Заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова в своем выступлении сказала, что создание женских ресурсных центров в нашей стране началось с 2011 года. Девять таких центров уже открыто. Эти центры играют важную роль в создании новых рабочих мест и вовлечении женщин в предпринимательство. Азербайджанское государство оказывает большую поддержку развитию предпринимательства, и в результате число женщин-предпринимателей в нашей стране увеличивается.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде выразил удовлетворение участием в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку. Он отметил, что защита прав женщин в мире и создание для них рабочих мест является одним из важных вопросов. Он сказал, что занятость женщин и предпринимательство будут способствовать развитию страны. Многие страны уже достигли экономического роста благодаря усилиям малого и среднего предпринимательства.

Сказав, что деятельность девяти женских центров в нашей стране создала для них хорошие возможности для создания собственного бизнеса, Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что основная цель - создать сеть женщин и обеспечить устойчивое развитие в соответствии с программой ООН, которая подчеркивалась на протяжении многих лет.

Резидент-координатор Программы развития ООН Алессандро Фракасетти в нашей стране сказал, что женщины играют важную роль в развитии общества. Он отметил, что в основе достижений за короткий срок Женского ресурсного центра лежит активная и устойчивая деятельность.

Затем была представлена детальная информация о проекте.

В заключение гости посмотрели изделия ручной работы женщин-предпринимателей, отведали приготовленные ими блюда.