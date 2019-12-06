5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Шамахе.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев выразили признательность Президенту Азербайджана за условия, созданные для удобства граждан, а также молодежи в нашей стране.

В заключение была сделана фотография на память.